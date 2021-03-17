Российская фигуристка, призёр чемпионата мира Алена Леонова предположила, сколько медалей смогут взять российские фигуристки в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

В интервью порталу «Спорт день за днем» Леонова отметила, что две медали в женском одиночном завоевать совершенно реально, а фаворитом в борьбе выглядит Анна Щербакова.

«Что касается Трусовой, думаю, Александра более тщательно подошла к этому вопросу, потому что нужно быть в хорошей форме, и решила особо не растрачиваться на такие старты», — отметила Леонова насчёт пропуска Трусовой финала Кубка России. Как считает Леонова, Трусова будет готова показать свой максимум на чемпионате мира.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме стартует уже 22 марта, с 24 марта начинаются соревновательные дни.