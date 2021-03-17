Стали известны некоторые подробности коронавирусных ограничений на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме. Турнир стартует уже 22 марта.

Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». В разминочной зоне смогут находиться только фигуристы, тренерам доступ будет запрещен. Во время разминки у бортика смогут присутствовать до двух тренеров спортсмена, а также один врач. Во время соревнований к бортику сможет подойти еще один тренер.

К самим бортам катка нельзя будет прикасаться, а фигурист должен будет протирать все, чего он коснется в раздевалке и разминочной зоне — скамейки, тренажера, поручня.

В произвольной программе ввели обратный порядок старта: фигуристы будут выходить на лед ровно в той последовательности, в которой они расположатся после короткой программы, начиная с 24-го участника.

В зоне «Kiss&cry» фигуристы и тренеры будут находиться в масках, как и на подиум, и на церемония награждения.