Футбольный клуб «Ростов» в гостях разгромил волгоградский «Ротор» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

Игра состоялась на стадионе «Волгоград-Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Счет в матче был открыт ближе к концу первого тайма. На 41-й минуте встречи в составе «Ростова» отличился шведский хавбек Армин Гигович.

Во втором тайме «Ростов» увеличил разрыв в счете благодаря голам Понтуса Альмквиста с передачи Дмитрия Полоза и Али Соу (на 59-й и 62-й минутах). В дополнительное ко второму тайму время в составе «Ростова» отличился Александр Саплинов.

Победа над «Ротором» помогла «Ростову» набрать 37 очков в РПЛ. «Ротор» остается с 18-ю очками на 13-м месте в турнирной таблице.