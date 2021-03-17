Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о том, что он будет в одиночку сопровождать свою ученицу Александру Трусову на чемпионат мира в Стокгольме.

Слова Плющенко цитирует портал Sport24.

«На чемпионате мира Сашу Трусову буду сопровождать я один. С Владимиром Литвинцевым поедет Сергей Розанов», — сказал Плющенко.

Напомним, изначально согласно коронавирусным ограничениям каждого спортсмена мог сопровождать один тренер, однако затем стало известно, что у бортика во время разминки могут находиться по два тренера, а во время соревнований к ним может присоединиться еще один специалист.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме стартует 22 марта, соревнования начнутся со среды, 24 марта. Женская короткая программа стоит в расписании первой.