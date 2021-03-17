Венесуэльский форвард Хосе Саломон Рондон открыл счёт в матче ЦСКА — «Зенит» в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве, на данный момент счет в матче 1:1.

Эпизод произошёл на 28-й минуте встречи: Рондон сумел забить мяч в ворота Андрея Лунева после передачи Чидеры Эджуке. Отметим, Рондон раньше выступал за «Зенит», это его первый гол бывшей команде.

Затем спустя всего пять минут «Зенит» забил ответный мяч: Артем Дзюба отличился после навеса в штрафную, подхватил мяч после передачи Далера Кузяева и заколотил его головой в ворота.

На данный момент в матче продолжается первый тайм. Стартовый состав «Зенита» можно найти здесь.