Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о том, в каком составе его тренерский штаб отправится на чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме в 2021 году.

Слова Мишина цитирует портал Sport24. На турнире будут выступать трое его учеников: в женском одиночном катании будет соревноваться Елизавета Туктамышева, в мужском одиночном — Михаил Коляда и Евгений Семененко.

«На чемпионат мира вместе с Туктамышевой, Колядой и Семененко поеду я и Татьяна Прокофьева. Доставят ли нам эти ограничения неудобство? Мы в состоянии справиться со всем вдвоем», — сказал Мишин. Также в его группе тренирует Татьяна Мишина.

Напомним, из-за пандемии коронавируса на турнире будет введено много ограничений, в частности, на количество сопровождающих фигуриста тренеров.