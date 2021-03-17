Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел вывел команду вперёд в матче с московским ЦСКА в 23- туре чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Матч проходит на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. На данный момент счет в матче 2:1 в пользу гостей.

Гол был забит на 50-й минуте игры, Вендел отличным ударом попал в дальнюю девятку ворот Игоря Акинфеева. Автором голевой передачи в этой атаке стал Артем Дзюба.

В первом тайме отличились Саломон Рондон и Артем Дзюба. Форвард «Зенита» мог бы сделать дубль, но не забил пенальти: сейв Игоря Акинфеева.

Почти сразу после гола Вендела ЦСКА остался в меньшинстве: Ильзат Ахметов получил прямую красную карточку.

Напомним, «Зенит» сейчас возглавляет турнирную таблицу в РПЛ с результатом в 45 очков, ЦСКА отстает на 5 очков.