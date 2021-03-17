Российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о том, в каком составе на ЧМ в Стокгольме поедет тренерский штаб пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Слова Транькова цитирует портал Sport24.

«На ЧМ я полечу не один, а вместе с Сергеем Вороновым. Конечно, нам доставляют неудобства ковидные правила, так как сидеть весь турнир в номере не очень», — сказал Траньков.

Напомним, в сезоне-2020/21 именно Траньков и Воронов тренируют спортивную пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов. На турнир в Стокгольме они поедут в качестве действующих победителей чемпионата России.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года стартует уже 22 марта, соревнования начнутся уже 24 марта.