Бразильский полузащитник Вендел забил третий мяч петербургского «Зенита» в матче с московским ЦСКА в 23-м туре чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Матч проходит на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. На данный момент счёт в матче 3:1 в пользу гостей.

На 77-й минуте игры Вендел отличился с передачи полузащитника Далера Кузяева, замкнув его прострел в штрафную. До этого Вендел забил на 50-й минуте с передачи Артема Дзюбы.

В первом тайме отличились Саломон Рондон и Артем Дзюба. Форвард «Зенита» мог бы сделать дубль, но не забил пенальти: сейв Игоря Акинфеева.

С начала второго тайма ЦСКА играет в меньшинстве после прямой красной карточки Ильзата Ахметова.

Напомним, «Зенит» сейчас возглавляет турнирную таблицу в РПЛ с результатом в 45 очков, ЦСКА отстает на 5 очков.