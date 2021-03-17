Петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «сине-бело-голубых».

Счёт был открыт на 28-й минуте матча, это сделал Саломон Рондон с передачи Чидеры Эджуке. Спустя пять минут Артем Дзюба сравнял счет. В концовке первого тайма форвард «Зенита» не реализовал пенальти.

Во втором тайме «Зениту» удалось выйти вперед благодаря двум голам Вендела — с передач Артема Дзюбы и Далера Кузяева. ЦСКА за несколько минут до конца матча получил право на пенальти: его реализовал Никола Влашич. С 53-й минуты ЦСКА вынужден был играть в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова.

«Зенит» набрал 48 очков и продолжит лидировать в чемпионате России по футболу, ЦСКА остался с 40 очками, пока клуб на третьем месте.