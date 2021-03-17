Грозненский «Ахмат» обыграл тульский «Арсенал» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

Игра состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 33-й минуте встречи счет в матче открыл Андрей Семенов с передачи Исмаэла. Затем на 47-й минуте за «Ахмат» забил Владимир Ильин, ему в эпизоде ассистировал Марат Быстров.

Отметим, это первая победа грозненского клуба за долгое время. В последних трёх турах «Ахмат» вообще не набирал очки, проиграв три раза подряд. В РПЛ «Ахмат» не побеждал с начала ноября: тогда команда из Грозного обыграла «Тамбов».

«Арсенал» же вновь потерял очки после победы в прошлом туре над ЦСКА. До этого у команды из Тулы была серия из пяти поражений подряд.