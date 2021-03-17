Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко может быть уволен из клуба в ближайшее время после поражения от петербургского «Зенита» в 23-м туре чемпионата России по футболу.

Об этом сообщил журналист и инсайдер Василий Конов в своем телеграм-канале. По его информации, об отставке Гончаренко официально может быть объявлено в самое ближайшее время.

В качестве исполняющих обязанности главного тренера в случае увольнения Гончаренко назначат братьев Алексея и Василия Березуцких.

Напомним, в матче 23-го тура ЦСКА уступил «Зениту» со счётом 2:3 на домашнем стадионе в Москве, в составе московских армейцев отличились Саломон Рондон и Никола Влашич (с пенальти), за «Зенит» забили Артем Дзюба и Вендел, оформивший дубль.