Лондонский «Челси» начал ответный матч против мадридского «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра проходит на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Великобритания.

Первый матч этих команд проходил на нейтральном поле «Пушкаш-Арены» в Будапеште в связи с ограничением по въезду из Великобритании из-за британского штамма коронавируса. В первой встрече лондонцы были сильнее 1:0 благодаря точному удару через себя в исполнении французского нападающего Оливье Жиру, «Атлетико» потребуется выездная победа для прохода дальше.

Прямая трансляция матча будет осуществляться здесь.

В последних турах своих чемпионатов команды сыграли одинаково: «Атлетико» сыграл вничью с «Хетафе» (0:0) в Ла Лиге, «Челси» разошелся миром с «Лидсом» в АПЛ (0:0).