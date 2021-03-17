Мюнхенская «Бавария» начала домашний матч против римского «Лацио» в рамках противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Прямая трансляция матча — на канале «Матч Футбол 1».

Главный арбитр матча — из Румынии, встречу обслужит Иштван Ковач, на боковых линиях ему будут помогать Василе Маринеску и Овидиу Ортене. Резервным арбитром встречи — Овидиу Хацеган.

В первом матче с «Лацио» «Бавария» обеспечила себе серьёзное преимущество: игра на «Олимпийском стадионе» в Риме завершилась со счетом 4:1 в пользу мюнхенцев. В составе «Баварии» отличились Роберт Левандовски, Джамал Мусиала, Лерой Сане, также автогол на счету защитника «Лацио» Франческо Ачерби. За «Лацио» один мяч забил Хоакин Корреа.