Российский форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба высказал мнение о том, что в матче с ЦСКА был не засчитан чистый гол защитника Дугласа Сантоса.

Слова Дзюбы цитирует портал Sport24.

«Больше вопросов вызывает момент с голом Дугласа Сантоса. Это же вообще кошмар. Чистый гол, мяч полностью пересек линию. Ладно, так бывает. Главное, что мы победили», — сказал Дзюба.

Напомним, эпизод произошёл во втором тайме: мяч после удара Дугласа Сантоса пересек линию ворот, однако его очень быстро взял в руки Игорь Акинфеев и вынес из ворот. Судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком не обратила внимание на этот эпизод.

Итоговый счет в матче — 3:2 в пользу «Зенита», в составе «Зенита» отличились Вендел (дубль) и Артем Дзюба, за ЦСКА забили Никола Влашич и Саломон Рондон.