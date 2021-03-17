Российские теннисистки Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова и Вера Звонарева вышли в четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге.

Турнир St Petersburg Ladies Trophy проходит на этой неделе на кортах «Сибур-Арены».

Екатерина Александрова в двух сетах обыграла представительницу Чехии Терезу Мартинцову. Спортсменки провели на корте чуть более 1 часа, счёт по партиям 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

Светлана Кузнецова во втором круге встречалась с китайской теннисисткой Синьюй Ван, обыграв ее в двух сетах со счётом 6:1, 7:5.

Вере Звонаревой удалось в трех сетах обыграть сеянную представительницу Франции Фиону Ферро, которая не выступала в первом круге. Счет по партиям 6:7, 7:5, 7:5 в пользу россиянки.

Своих соперник Александрова, Кузнецова и Звонарева узнают позже, когда будут сыграны все матчи второго круга турнира.