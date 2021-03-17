В Российской Премьер-лиге сегодня, 18 марта, состоятся три матча в рамках 23-го тура.

На 17:00 по московскому времени запланирована встреча московского «Локомотива» и «Уфы». Игра пройдёт в Уфе на стадионе «Нефтяник». Матч обслужит бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым. В первом круге «Локомотив» одержал домашнюю победу со счётом 1:0.

На 19:00 по московскому времени назначена встреча «Краснодара» и московского «Динамо». Матч пройдёт на стадионе «Краснодар», его обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. В первом круге «Динамо» обыграло «Краснодар» со счётом 2:0 в Москве.

Также в 19:00 по мск начнётся матч московского «Спартака» и «Урала». Перед матчем будет объявлена минута молчания в память о советском хирурге, отце владельца «Спартака» Леонида Федуна Арнольде Федуне, который ушел из жизни на этой неделе.