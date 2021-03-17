Главные новости дня с футбольных полей, теннисных кортов и ледовых площадок — в традиционном дайджесте событий дня за 17 марта от Nevasport:

«Зенит» обыграл ЦСКА благодаря голу Дзюбы и дублю Вендела

Петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «сине-бело-голубых». В составе «сине-бело-голубых» отличились Вендел, оформивший дубль, а также Артем Дзюба. За ЦСКА по мячу забили Саломон Рондон и Никола Влашич.

«Ахмат» обыграл «Арсенал» в матче 23-го тура РПЛ

Грозненский «Ахмат» обыграл тульский «Арсенал» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21. Игра состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. На 33-й минуте встречи счет в матче открыл Андрей Семенов с передачи Исмаэла. Затем на 47-й минуте за «Ахмат» забил Владимир Ильин, ему в эпизоде ассистировал Марат Быстров.

«Ростов» в гостях разгромил «Ротор» в 23-м туре РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» в гостях разгромил волгоградский «Ротор» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21. Игра состоялась на стадионе «Волгоград-Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. В составе «Ростова» отличились Армин Гигович, Али Соу, Понтус Альмквист, Александр Саплинов.

Рублев за час обыграл Фритца и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира АТР в Дубае, обыграв представителя США Тейлора Фритца. Игра состоялась на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Центр» и заняла всего 1 час и 4 минуты. Счет по партиям 6:3, 6:1 в пользу Рублева.

Карацев обыграл Сонего и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл итальянца Лоренцо Сонего и сумел выйти в четвертьфинал турнира АТР в Дубае. Матч на первом корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Центр» продлился 2 часа и 19 минут, спортсмены сыграли три партии. Счет по сетам 3:6, 6:3, 6:4 в пользу представителя России

Карен Хачанов проиграл французу Жереми Шарди на турнире в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Дубае, уступив в трех партиях французу Жереми Шарди — 7:6 (7:3), 4:6, 4:6.