Лондонский «Челси» впервые за семь лет пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. В среду, 17 марта, английская команда в ответном матче 1/8 финала нанесла поражение «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе лондонцев по голу забили Хаким Зиеш и Эмерсон. По сумме двух матчей «Челси» выиграл со счетом 3:0.

В последний раз «Челси» выступал в четвертьфинале Лиги чемпионов в 2014-м году, тогда команду возглавлял Жозе Моуринью. Лондонцы дошли до полуфинала и проиграли «Атлетико» (0:0 — в гостях, 1:3 — дома).

В этот раз в стадию 1/4 «синих» вывел Томас Тухель, занимающий пост главного тренера с января текущего года. Соперник «Челси» определится по итогам жеребьевки 19 марта.