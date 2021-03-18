Биатлонистка Вирер намекнула на завершение карьеры

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер намекнула на завершение карьеры по окончании текущего сезона. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала фото из Эстерсунда (Швеция), где в пятницу, 19 марта, начнется заключительный этап Кубка мира-2020/21.

«Последний Кубок мира», — написала спортсменка под публикацией.

Пост Вирер всерьез обеспокоил болельщиков. Они написали множество комментариев с просьбой «не пугать» их и пожелали Доротее остаться в спорте.

Ранее Вирер уже задумывалась о завершении карьеры, но решила выступать до Олимпийских игр-2022. Возможно, в своей публикации итальянка имела в виду завершение сезона, а не своего спортивного пути.