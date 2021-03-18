Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как партнеры по команде отреагировали на незабитый пенальти в ворота ЦСКА в матче 23-го тура РПЛ.

«Поддержали меня — я пенальти не забил, как вы все знаете. И я прошу всех этих злых недалеких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился, — молю, отпишитесь от меня. Не пишите всякие гадости, когда вы кого-то оскорбляете, злорадствуете», — сказал Дзюба в «Инстаграме».

Форвард подчеркнул, что извинился перед командой, но партнеры отнеслись к его осечке с пониманием. По словам Дзюбы, сейчас он возьмет небольшую паузу с пенальти.

Футболист отметил, что никогда не бежал от сложностей, поэтому нынешняя ситуация его не надломит. Он также обратил внимание на мастерство голкипера Игоря Акинфеева, которому удалось отразить одиннадцатиметровый.

«Я безумно счастлив, что ребята и все меня поддержали. В любом случае это футбол, все мы ошибаемся. Главное — как мы реагируем на это», — сказал Дзюба.

«Зенит» одержал победу со счетом 3:2 и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу с 48 очками в активе.