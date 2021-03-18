Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов поделился подробностями о предстоящей свадьбе. Его избранницей является Анна Жеребятьева, торжество запланировано на 24 апреля.

По словам Большунова, его девушка начала подготовку к свадьбе еще полгода назад, а сам он старается не вмешиваться в это дело.

«В каком стиле пройдет свадьба? В норвежском. Я не знаю, у меня пока ещё нет костюма. Пока информации от Клэбо не было. Как правило, они ещё боятся пандемии. Иверсен в качестве тамады? Он бы справился, но мы не будем его приглашать», — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Большунов пригласил Клэбо на свой праздник, однако у норвежца на те же даты запланировано участие в ток-шоу. Пока не известно, сможет ли он прибыть в Россию.

На прошедшем в Германии чемпионате мира Большунов завоевал четыре медали: золото, два серебра и одну бронзу.