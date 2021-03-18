Российская фигуристка Алёна Леонова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдет в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

По мнению Леоновой, россиянкам будет по силам завоевать как минимум две медали. Безусловным фаворитом она считает Анну Щербакову, но и Александра Трусова должна быть готова показывать максимум.

«Что касается Трусовой, думаю, Александра более тщательно подошла к этому вопросу, потому что нужно быть в хорошей форме, и решила особо не растрачиваться на такие старты, раз уж она автоматом попала на чемпионат мира», — приводит слова Леоновой «Спорт день за днем».

Спортсменка добавила, что Елизавета Туктамышева сможет побороться за место в тройки, если усложнит контент. Однако российский пьедестал случается редко, отметила Леонова.

«Бороться она однозначно будет. Если изменила контент и вставила четверной прыжок, то стопроцентно будет конкурентоспособна», — сказала фигуристка.

Напомним, Щербакова и Трусова отобрались на чемпионат мира по итогам чемпионата России. Туктамышева получила путевку, так как стала лучшей среди взрослых в финале Кубка страны.