Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как изменилась её жизнь из-за пандемии коронавируса.

«В целом, не так сильно всё поменялось. Единственная проблема — очень хочется выехать в Европу. Но невозможность этого не сильно по мне ударила», — приводят слова спортсменки «Известия».

Туктамышева добавила, что на карантине продолжала тренировки и занималась онлайн, а оставшееся время проводила дома и посвящала своим делам. По словам спортсменки, ей удалось понять новую систему и адаптироваться к ней.

На данный момент Туктамышева готовится к чемпионату мира, который будет проходить в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. Вместе с остальными спортсменами сборной России Елизавета проводит тренировочный сбор в Новогорске.