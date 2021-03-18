Российская фигуристка Алёна Леонова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира. По её мнению, в женском катании у сборной России должно быть как минимум две медали.

«Мне кажется, что в танцах у нас, возможно, даже будет золото и ещё одна медаль – тоже две. У пар, на мой взгляд, должно быть минимум две медали. В мужском одиночном катании надеюсь, что Михаил Коляда поборется», – приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».

Напомним, чемпионат мира будет проходить в Стокгольме (Швеция) в период с 22 по 28 марта. Сборная России выступит в следующем составе: