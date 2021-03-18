Российская фигуристка Алёна Леонова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира. По её мнению, в женском катании у сборной России должно быть как минимум две медали.
«Мне кажется, что в танцах у нас, возможно, даже будет золото и ещё одна медаль – тоже две. У пар, на мой взгляд, должно быть минимум две медали. В мужском одиночном катании надеюсь, что Михаил Коляда поборется», – приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».
Напомним, чемпионат мира будет проходить в Стокгольме (Швеция) в период с 22 по 28 марта. Сборная России выступит в следующем составе:
- женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева;
- мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;
- танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро;
- спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
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