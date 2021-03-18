Российский лыжник Александр Большунов поделился мнением о важности отдыха после длительного сезона.

«Для меня это самые сложные дни, когда я нахожусь без тренировок. Правда, в последние два дня я не провёл ни одной тренировки. После такого сезона и такого сложного периода, когда практически пять месяцев работал без выходных, два дня — это не считается«, — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Спортсмен подчеркнул, что очень важно давать организму своевременный отдых. По его словам, иногда он и сам понимает, что пора остановиться. В планы Александра на остаток сезона вошли чемпионат России и Югорский марафон, после чего он проведет еще несколько дней на снегу и завершит лыжную подготовку.

Напомним, в сезоне-2020/21 Большунов завоевал четыре медали чемпионата мира: золото, два серебро и бронзу. Кроме того, он второй раз подряд выиграл общий зачет Кубка мира, а также вновь стал победителем престижной многодневки «Тур де Ски».