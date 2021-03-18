Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил свой рекорд чемпионатов России по отраженным пенальти. В матче против «Зенита» в 23-м туре РПЛ он отбил одиннадцатиметровый удар в исполнении Артёма Дзюбы и довел их количество до 20.

Напомним, «Зенит» одержал победу со счетом 3:2. В концовке первого тайма в ворота Акинфеева был назначен пенальти за то, что мяч после удара Вячеслава Караваева отскочил в руку Марио Фернандесу. К точке подошел Дзюба, но забить гол не сумел.

В составе победителей дублем отметился Вендел, еще один гол забил Дзюба. За «армейцев» отличился Саломон Рондон и Никола Влашич с пенальти.

Набрав 40 очков в 23 турах, ЦСКА располагается на третьем месте турнирной таблицы чемпионата России. «Зенит» с 45 очками возглавляет чемпионат.