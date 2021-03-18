Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после выездной победы над ЦСКА в матче 23-го тура РПЛ (3:2) не стал критиковать нападающего Артёма Дзюбу за нереализованный пенальти.

Дзюба не забил одиннадцатиметровый в конце первого тайма при счете 1:1. Его удар в правый угол парировал вратарь армейцев Игорь Акинфеев. Это второй подряд незабитый Дзюбой пенальти. В поединке 21-го тура с «Рубином» (1:2) промах аукнулся сине-бело-голубым поражением.

На пресс-конференции у Семака поинтересовались, почему после неудачи в Казани к «точке» вновь подошел Дзюба. «У нас нет такого, что если один пенальти не забил, то сразу же уступаешь другому. Такое бывает. До этого Артём забил восемь пенальти подряд, если не ошибаюсь. Это дает ему право ошибиться, ничего страшного не случилось», — приводит ответ наставник сайт петербургского клуба.

Семак добавил, что не знает, кто в следующий раз исполнит одиннадцатиметровый. «Посмотрим, как будет складываться матч, и примем решение», — сказал тренер.

Благодаря победе «Зенит» упрочил лидерство в таблице, оторвавшись от поверженного ЦСКА на 8 очков. «Спартак», имеющий игру в запасе, отстает на 7 баллов.