Народный артист России и поклонник «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями о победе петербуржцев над ЦСКА в рамках 23-го тура РПЛ (3:2).

Исход матча предопределил голевой дубль во втором тайме Вендела, который отметился первыми голами в российском чемпионате. Бразилец был удостоен приза лучшему игроку матча. Однако Боярского не впечатлила игра полузащитника. «Вендел — не главный игрок «Зенита». Дзюба и Азмун лучше, Мостовой начинает набирать, Караваев тоже хороший. Вендел — тоже хороший и полезный игрок, но совсем не главный. Он же не Халк», — приводит слова артиста Sport24.

Боярский добавил, что теперь не сомневается в чемпионстве «Зенита». «Теперь верю, что будем чемпионами обязательно. Конкурентов у нас нет», — сказал Боярский.

Набрав три очка, «Зенит» упрочил лидерство в таблице, оторвавшись от «Спартака» на 7 баллов, от ЦСКА — на 8. При этом у красно-белых есть игра в запасе. В оставшихся турах команда Сергея Семака померится силами с «Химками», «Сочи», «Краснодаром», «Ротором», «Локомотивом», «Уфой» и «Тамбовом».