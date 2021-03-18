В Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова состоялась церемония прощания с хоккеистом Тимуром Файзутдиновым, трагически скончавшимся после попадания шайбы в голову.

На церемонии прощания родственники погибшего и болельщики возлагали цветы к гробу хоккеиста, играл траурный оркестр, — передает ТАСС.

Несчастный случай произошел 12 марта в матче МХЛ между ярославским «Локо» и петербургским «Динамо». Во втором периоде после броска игрока «Локо» Дмитрия Тювилина шайба угодила в незащищенную часть головы Файзутдинова. Пострадавшего в тяжелом состоянии отправили в больницу, где он скончался спустя четыре дня. Тимур выступал на позиции защитника и был капитаном «Динамо», куда перебрался из родной школы «Трактор» в Челябинске.