Расписание финального этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Расписание финального этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Десятый и заключительный в сезоне этап Кубка мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 19 по 21 марта.

В программе соревнований значатся шесть гонок в личных дисциплинах. В первый день пройдут женский и мужской спринты, назавтра — гонки преследования. Завершится сезон двумя воскресными масс-стартами.

В состав мужской сборной России на финальный этап КМ вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов. У женщин выступят Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Татьяна Акимова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, а также поднятые в основу из ближайшего резерва Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко. Шевченко ожидает дебют в национальной команде.