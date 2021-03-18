Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявлено 9803 новых случая заболевания COVID-19.

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, за время пандемии во всех регионах страны сделано свыше 116,3 миллиона тестов, выявлено 4 428 239 случаев заражения, скончались 93 824 человека. За последние сутки зафиксировано 460 смертей, выздоровели 12 061 пациент. В активной фазе болезни находятся 297 379 человек.

Наибольшее количество новых инфицированных коронавирусом за минувшие сутки обнаружено в Москве — 1934. В Санкт-Петербурге выявлено 918 новых заболевших, в Ленинградской области — 126. Количество летальных исходов среди петербуржцев за весь период пандемии составляет 11 806.