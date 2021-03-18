Во время проведения финальной части чемпионата Европы-2020 по футболу в Санкт-Петербурге может быть введен пропускной режим для проезда автомобилей на Крестовский остров.

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге примет три встречи группового этапа, а также один из четвертьфиналов. Изначально турнир должен был пройти летом 2020 года, однако он был сдвинут на год вперед из-за пандемии коронавируса.

Сегодня, 18 марта, на портале антикоррупционной экспертизы был опубликован проект постановления о введении пропускного режима для въезда на Крестовский остров, где находится стадион. В проекте сказано об утверждении административного регламента комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности по выдаче пропусков владельцам транспортных средств, проживающих или работающих на Крестовском острове во время проведения Евро-2020, — сообщает Abnews.ru.

При этом пока неизвестно, будут ли на матчах континентального форума присутствовать болельщики. Решение от УЕФА о допуске зрителей на трибуны ожидается в конце апреля.