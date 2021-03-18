Несколько лет назад Фернандо Висенте, тренер Андрея Рублева, спрогнозировал своему подопечному большие победы в том случае, если он сумеет обрести психологическую устойчивость.

На тот момент импульсивность на корте была одной из главных отличительных черт российского теннисиста. Сломанные ракетки, споры и ругань – всё это было, но осталось позади. Как и предполагал Висенте, прорыв случился: сейчас Рублев входит в мировой топ-10, а если бы не заморозка рейтинга, на сегодняшний день он был бы третьей ракеткой планеты.

Рублёву удалось обуздать свой характер, и на корте он теперь выглядит куда спокойнее: в случае неудачи не психует, а собирается и настраивается на камбэки, коих в его активе уже скопилось немало. Благодаря правильному подходу вкупе с мастерством и невероятным трудолюбием, Рублёв за прошлый сезон выиграл больше титулов, чем за всю предыдущую карьеру.

Но есть одно но: Андрей спокойно справляется практически с любыми спортсменами на небольших турнирах – АТР 250 и АТР 500, но теряется на «Мастерсах» и «Шлемах». В прошлом году он не дал Стефаносу Циципасу довести до победы финальный матч в Гамбурге, но проиграл ему же на Итоговом турнире в Лондоне. Осенью он набрал, пожалуй, лучшую форму в своей карьере, догнал Джоковича по числу выигранных матчей и впервые в жизни отобрался в финал мирового тура. А там не выдержал напряжения и провалился.

Группа досталась пусть и непростая – Надаль, Тим и «любимый» Циципас, но проходимая. Андрей имел право проиграть титулованному испанцу, но поражение от Циципаса нельзя объяснить ничем, кроме психологии. Да, Рублев преодолел стадию истерик на корте, но той устойчивости, которой ждет от него тренер, пока так и не достиг.

При всей своей бесконечной любви к теннису, Рублёв до сих пор не научился справляться с волнением на больших турнирах. Под грузом ответственности игра россиянина начинает сыпаться, мячи летят мимо корта, а сам он в досаде разводит руками, обращаясь к своему боксу – мол, не знаю, что с этим делать.

Непреодолимой преградой для Андрея стал его соотечественник Даниил Медведев: турнирные сетки так часто сводят россиян в четвертьфинале, что картина уже стала привычной. И каждый раз в ½ выходит Даниил, причем без особых усилий. Медведев действительно показывает фантастический теннис, и второе место в рейтинге – лучшее тому доказательство, но и Рублев давно уже не мальчик для битья. Его главная проблема – страх перед соперником, который до сегодняшнего дня так и остается для него непроходимым.

В этом году Рублев идет по прошлогоднему плану: он хорошо начал сезон, выиграв АТР Cup в составе российской команды (в прошлом году в то же время он штурмовал Доху), потом добрался до титула в Роттердаме.

Сейчас он играет на турнире АТР 500 в Дубае, где уже дошел до четвертьфинала. Его следующим соперником станет Мартон Фучович – венгр, которого он буквально десять дней назад разбил в голландском финале. Спортсмены должны были встретиться и в Дохе, но Мартон не явился матч, и Рублев прошел дальше без борьбы. Встречались они и в прошлом сезоне: Фучович выбил Медведева с «Ролан Гаррос» и дошел до Рублева, справиться с которым уже не сумел.

Интересно, что в Дубае мы снова можем увидеть российский матч, на этот раз полуфинальный, только вместо Медведева в соперники Андрею достанется Аслан Карацев – при условии, что оба преодолеют барьер четвертьфинала.

Сегодня Карацева ждет матч с молодым итальянским талантом Янником Синнером, который на десять позиций опережает Аслана в рейтинге. До этого россиянин сломил другого неуступчивого итальянца – Лоренцо Сонего, а также британца Даниэля Эванса и белоруса Егора Герасимова.

Беспроигрышная серия Рублева на турнирах АТР-500 достигла уже 22 матчей. Он находится в трех победах от пятого трофея в этой категории и девятого – на одиночных турнирах АТР. Ему нужно брать Дубай, а потом уверенно стартовать на «Мастерсе» в Майами. Время покорять новую высоту уже пришло.