На чемпионат России по биатлону, который пройдет в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля, будут допущены болельщики.

Трибуны стадиона, на котором предстоит соревноваться участникам, разрешено заполнить на 25 процентов от максимальной вместимости в 15 тысяч. Это регламентировано распоряжением местного Роспотребнадзора. Об этом заявил исполнительный директор Союза биатлонистов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Рябов. «Соревнования будут проходить с соблюдением всех норм безопасности, которые требует Роспотребнадзор Ханты-Мансийского автономного округа», — цитирует функционера ТАСС.

Откроют программу 31 марта спринты у мужчин (на 10 км) и женщин (7,5 км). Затем в порядке очередности состоятся гонки преследования, женская эстафета, мужской масс-старт, женский масс-старт и мужская эстафета.