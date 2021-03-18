Год назад главной проблемой российских биатлонистов стало отсутствие шлифт-машины, которая на гордость Елены Вяльбе имелась у лыжной команды. Однако недавно выяснилось, что и лыжники страдают от нехватки оборудования: Александр Большунов пожаловался, что собирается потратить все призовые на тредбан, так как у всех топовых команд он есть уже давно, а ему приходится тренироваться с помощью зеркальной конструкции, которую они смастерили на пару с отцом.

Выглядит это следующим образом: Большунов бежит на лыжероллерах, а его отец едет впереди на машине, к багажнику которой прицеплено большое зеркало. Столь странная на вид процедура необходима для отработки техники: лыжнику нужно видеть свои движения, чтобы корректировать неточности.

«Вот еще бы мне тредбан приобрести для отработки этой техники. Норвежцы раз в неделю на нем тренируются, потому что для постановки идеальной техники надо видеть себя постоянно. Когда мне тренер кричит, что нужно сделать какое-то движение, то я, конечно, пытаюсь его сделать, но не всегда понимаю, что он от меня хочет», — рассказал Александр после финального этапа Кубка мира.

У норвежцев такой тредбан установлен в каждом лыжном центре, он оснащен камерами, которые снимают спортсмена слева и справа, а затем выводят изображение на мониторы. Стоит такая штука немало – 120 тысяч евро, что в переводе на рубли равняется примерно 10,5 млн. Федерация такую покупку позволить себе пока не смогла, поэтому Большунов взялся за дело сам: решил вложить в свое развитие все заработанные за год деньги.

Глава ФЛГР идею российского лидера не оценила и попыталась обратить в шутку – у Большунова, мол, своеобразное чувство юмора, и таким образом он просто пытался привлечь внимание спортивного руководства к проблеме. По словам Вяльбе, федерация давно просит этот тредбан, однако нужен он не для тренировок, а для тестирования. Уверена она и в том, что Олимпийский комитет скоро предоставит лыжникам необходимое оборудование, а без подобных манипуляций со стороны спортсмена можно было и обойтись.

При этом и сама Елена Валерьевна при оказии отмечает, что финансовые возможности у России далеко не лидерские: норвежцы, с которыми мы так принципиально боремся на лыжне, обходят нас в плане технического оснащения. На чемпионат мира они приехали с четырьмя фурами: одна – медицинская, вторая – с питанием, третья отведена на подготовку лыж, а вдобавок еще три шлифт-машины и собственный метеоролог. У России таких возможностей нет и близко: пропасть, по мнению Вяльбе, такая же, как между Формулой-1 и картингом.

Не стоит утверждать, что российскому руководству нет дела до лыжных гонок – всё-таки, у команды есть и свой вакс-грузовик, и толковая сервис-бригада; просто для норвежцев лыжи – спорт номер один, и развивают они первым делом именно его, а потом уже остальные направления. У нас лыжам, несмотря на исторические достижения, пришедшие при руководстве Вяльбе, пока тяжело тягаться с футболом и хоккеем, которые даже при отсутствии результатов возводятся в культ и финансируются совершенно на ином уровне. На футбол и хоккей в 2021 году хотят потратить 3,2 млрд и 6,6 млрд соответственно, в то время как ФЛГР может рассчитывать всего на 50 миллионов в год – это с учетом постоянных перемещений из страны в страну, поскольку каждый этап Кубка мира проводится в новом месте. В том же биатлоне, где, даже по словам самих спортсменов, нам стучат снизу, денег в два раза больше — только потому, что этот вид спорта относится к категории топовых, а лыжи — пока нет.

Большунов продолжил дело Легкова и Устюгова — он выводит лыжные гонки на пик популярности. Заинтересовать телевидение уже удалось, соревнования начали транслировать по центральным каналам, а в концовке чемпионата мира из-за лыж даже отодвинули на второй план биатлонную гонку. Если сборной России удастся развить успех, придут и спонсоры, а с ними необходимые средства — тогда спортсменам не придется пахать весь год, чтобы купить нужный тренировочный инвентарь.