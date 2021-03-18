Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов приобрел два автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По сведениям источника, Черчесов купил BMW 530D XDRIVE, которая стоит около 5 миллионов рублей. Кроме того, наставник национальной команды обзавелся ВАЗ-2019, более известную как «девятка», заплатив за нее 340 тысяч. Предполагается, что «девятка» понадобилась бывшему вратарю из-за номеров ОКХ.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России зарабатывает по 20 млн рублей премиальных за каждую победу и 10 млн — за ничью. Позже юрист Черчесова опроверг эту информацию, назвав ее чушью.

Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года. Под его руководством россияне вышли в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018, где в серии пенальти уступили хорватам. Сейчас 57-летний специалист с помощниками готовятся к старту в отборочной кампании чемпионата мира-2022. 24 марта россияне сыграют с мальтийцами в гостях, 27-го примут сборную Словении в Сочи, 30-го померятся силами со словаками на их поле в Трнаве.