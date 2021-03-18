Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения своего ученика Алексея Ягудина, которому 18 марта исполнился 41 год.

Тарасова адресовала Ягудину послание на своей странице в инстаграме. «Лёша! Алёшенька! Поздравляю! Ты идешь вперед, ты учишься, ты стремишься, ты не остановился на одной, пусть важной, победе! Горжусь тобой! Счастья и здоровья твоим девочкам!» — написала Тарасова.

В 2002 году в Солт-Лейк-Сити Ягудин стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании под руководством Тарасовой, к которой перешел четырьмя годами ранее от Алексея Мишина. Кроме золота Игр, фигурист стал четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. С 2019 года он ведет авторскую программу на телеканале «Матч ТВ».