Первый русский тафгай в НХЛ, бывший тренер «Трактора», «Витязя», СКА, «Барыса» и «Нефтехимика» Андрей Назаров признался, что нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба является его любимым футболистом.

Хоккейный тренер выразил поддержку футболисту, который не реализовал два пенальти подряд в РПЛ. 8 марта он не забил одиннадцатиметровый «Рубину», 17 марта не смог переиграть вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Несмотря на неудачу, «Зенит» обыграл в гостях армейцев (3:2), Дзюба отметился голом и результативной передачей Венделу.

«Не получилось с пенальти, но это не так страшно. Дзюба — мой любимый футболист. Советую Артёму не переживать из-за постоянной критики и нападок. За тебя болею не только я, но и все красивые девушки Москвы. Артём, ты даже не представляешь, до какой степени популярен», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Дзюба вернется в сборную России в статусе капитана. Он вызван на мартовские отборочные матчи чемпионата мира-2022 против команд Мальты, Словении и Словакии.