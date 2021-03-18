Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов вернулся к тренировках спустя четыре месяца, в течение которых восстанавливался от травм, полученных в драке с Адамом Яндиевым.

Яндиев напал на Харитонова 13 ноября во Дворце спорта «Лужники» на традиционном турнире MMA «Битва чемпионов». В результате вспыхнувшего в фойе конфликта Яндиев нанес Харитонову несколько ударов по лицу, а также ударил стоявшего рядом бизнесмена Руслана Абдо. Врачи диагностировали у Харитонова переломы носа и орбитальной кости, сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и гематомы. Яндиева задержали и возбудили в его отношении два уголовных дела.

По следам инцидента Bellator отстранил Харитонова на три месяца из-за проблем со здоровьем. Теперь спортсмен возобновил тренировки и готов вернуться в октагон. Однако его следующий соперник не назначен, — передает ТАСС. «Сергей вернулся к тренировкам, набирает форму. Но пока без спаррингов», — сказал собеседник агентства.

В смешанных единоборствах 40-летний Харитонов одержал 32 победы в 40 матчах.