Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как проводит время после успешных выступлений.

«Это обязательно бессонная ночь, поэтому есть время пересмотреть все прокаты и постараться ответить на все сообщения», — приводит слова фигуристки журнал Marie Claire.

Щербакова призналась, что в спорте есть и раздражающие моменты: например то, что он отнимает всё время и силы.

«Не хватает времени и сил на увлечения вне спорта. Хочется учиться новому, а времени едва хватает на школу и тренировки», — сказала Анна.

Напомним, 16-летняя Щербакова является трехкратной чемпионкой России. На данный момент она готовится к чемпионату мира, который будет проходить в Стокгольме (Швеция) в период с 22 по 28 марта. Спортсменка тренируется под руководством Этери Тутберидзе.