Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опровергла все слухи о том, что Александр Большунов продолжит карьеру в биатлоне.

По словам Вяльбе, Большунов не собирается никуда переходить, но она действительно получает подобные просьбы от людей из биатлона. У неё просят одного из лыжников национальной команды, чтобы через пару лет сделать из него олимпийского чемпиона по биатлону.

«Так найди в биатлоне биатлониста и сделай из него чемпиона. Какого рожна-то… Нет, ну как я могу быть президентом Федерации лыжных гонок и кому-то отдавать спортсменов?» — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

На прошедшем в Оберстдорфе (Германия) чемпионате мира Большунов завоевал четыре медали: золото, два серебра и бронзу. Он второй раз подряд выиграл общий зачет Кубка мира, а также защитил титул победителя многодневки «Тур де Ски».