Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова за грубый фол на хавбеке «Зенита» Далере Кузяеве. Ахметов получил красную карточку и был удален в матче 23-го тура РПЛ (2:3).

«Ахметов пытался переломить ногу Кузяеву. И это не первый такой для него случай. Какой-то жестокий парень этот Ахметов. Удивительно. Ему кажется, что чем он будет бить больнее соперника, тем выше поднимется в своей футбольной карьере», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Комментатор признался, что его удивило решение Станислава Черчесова пригласить Ахметова в сборную России. По мнению Орлова, в РПЛ есть и более талантливые игроки, выступающие на той же позиции.

Напомним, «Зенит» на выезде обыграл ЦСКА и упрочил лидерство в турнирной таблице, набрав 48 очков в 23 турах. В составе победителей дублем отметился Вендел, еще один гол забил Артем Дзюба. У ЦСКА отличились Саломон Рондон и Никола Влашич.