Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон огласил дату следующего боя: он выйдет на ринг 29 или 31 мая. При этом по-прежнему не известно, кто станет его соперником.

«В конце мая. Где они сражались 29 или 31 мая, что-то вроде этого», — приводит слова Тайсона BoxingScene.

Спортсмен имел в виду поединок Сауля Альвареса и Авни Йылдырыма, который ранее состоялся в Майами.

Напомним, в ноябре 2020 года Тайсон и бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс провели выставочный поединок. Бой длился восемь раундов и завершился вничью.

За всю свою карьеру 54-летний Тайсон провел 58 боев в профессиональном боксе, 50 из которых выиграл. В его пассиве шесть поражений, еще один поединок признан несостоявшимся.