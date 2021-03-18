Петербургский СКА примет московское «Динамо» в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Игра состоится в Ледовом дворце сегодня, 18 марта, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте «армейцев», перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Напомним, что в матчах регулярного чемпионата «Динамо» обыграло СКА во всех четырех играх. Команда Валерия Брагина уступила 3:4, 1:2ОТ, 0:2 и 1:3

В первом раунде плей-офф «армейцы» встречались с минским «Динамо» и выиграли серию со счетом 4-1. Москвичи с аналогичным результатом выбили из розыгрыша Кубка Гагарина череповецкую «Северсталь».

Вторая игра также пройдет в Петербурге 20 марта, затем серия продолжится в Москве встречами 22-го и 24-го марта.