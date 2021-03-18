Футбольный клуб «Зенит» призвал рассмотреть работу VAR на исполкоме РФС. Об этом сообщила Елена Илюхина, председатель совета директоров клуба из Санкт-Петербурга и член исполкома РФС.

«VAR призван сделать футбол честнее и должен вносить ясность в каждый спорный момент. Здесь должна быть полная прозрачность и чёткий протокол действий судей. Не может быть такого, что один момент рассматривается, а другой по какой-то причине нет», — приводит слова Илюхиной РИА «Новости».

Она подчеркнула, что задача VAR заключается в том, чтобы избежать субъективной трактовки спорных моментов, особенно голевых. По ее мнению, в России нужно более эффективно использовать систему видеоповторов, опираясь на европейский опыт.

Напомним, в матче 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (2:3) произошел спорный момент: Дуглас Сантос пробил по воротам Игоря Акинфеева, и мяч, согласно видеотрансляции, пересек линию ворот. Но момент остался незамеченным арбитрами, поэтому гол не засчитали.