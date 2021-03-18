«Спартак» на своем поле примет екатеринбургский «Урал» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 18 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ», также трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала:

После 22-х туров подопечные Доменико Тедеско идут на второй строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко. «Урал» располагается на 12-м месте с 26 очками в активе. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит» (48), который уже сыграл свой матч 23-го тура.

В предыдущей встрече «Спартак» одержал гостевую победу над «Динамо», «Урал» дома с минимальным счетом одолел «Ротор».