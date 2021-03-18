Казанский «Рубин» на своем поле примет подмосковные «Химки» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра на Центральном стадионе состоится сегодня, 19 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.

После 22-х туров подопечные Леонида Слуцкого занимают седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 37 очков. В предыдущем матче «Рубин» разгромил «Уфу» со счетом 3:0. «Химки» с 32 баллами идут десятыми, в прошлой встрече они минимально обыграли «Ростов».

Также в 19:00 «Сочи» дома встретится с «Тамбовом». Команда Владимира Федотова замыкает пятерку лидеров чемпионата, имея в своем активе 37 очков. В 22-м туре «Сочи» на выезде проиграл московскому «Локомотиву», а «Тамбов» потерпел третье поражение кряду — от «Краснодара». Сейчас подопечные Сергея Первушина идут последними с 13 очками.