Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась против использования терапевтических исключений.

«Я вообще категорически против придумывания каких-то болезней и пичканья какими-то ненужными лекарствами спортсменов. У них, что, жизнь после спорта не будет продолжаться? Ведь неизвестно, как сработает твой организм через 10, через 20, через 30 лет?» — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

По мнению главы ФЛГР, терапевтические исключения — это легализованный допинг. Она отметила, что норвежский врач недавно заявил, что они не берут исключения для спортсменов, которые не больны. Однако так как почти все члены их команды болеют, то пользуются этими исключениями, сказала Вяльбе.

Вяльбе выразила мнение, что российская система более правильная: спортсмены проходят обследования два раза в год, и если у кого-то обнаруживаются отклонения, их просто не допускают до тренировок и соревнований.

«И для меня достаточно странно, что в других странах больные люди соревнуются и употребляют какие-то лекарства. Более того, делают не одно терапевтическое исключение, а несколько», — сказала Вяльбе.