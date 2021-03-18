Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась планами на будущее. По словам спортсменки, она не любит стоять на месте и старается всегда развиваться и обучаться чему-то новому.

«В работе концентрируюсь только на себе и могу вообще не замечать, кто и что делает вокруг. Всегда анализирую ошибки и стараюсь сама понять, в чем была причина. После окончания карьеры у меня будет возможность и в шоу кататься, и тренером работать – это успокаивает, пока нет определенности в другой сфере», – приводит слова Щербаковой журнал InStyle Russia.

На данный момент фигуристка находится в Новогорске, где готовится к чемпионату мира. Главный старт сезона будет проходить в период с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).

16-летняя Щербакова тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Она три раза подряд выиграла чемпионат России, а также взяла серебро чемпионата Европы в дебютном взрослом сезоне.